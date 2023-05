Ordine di Malta, Magione attende Fra’ John Dunlap

Le congratulazioni del sindaco Chiodini per l'elezione del nuovo Gran Maestro

La comunità magionese saluta l’elezione di Fra’ John Dunlap, nuovo Principe e ottantunesimo Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta. Istituzione a cui Magione è storicamente legata.

Fra’ John Dunlap, canadese, 66 anni, è il primo Cavaliere Professo d’oltreoceano ad essere eletto a capo dell’Ordine.

“Attendiamo con fiducia ed emozione – ha commenta il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini – la prima occasione di visita ufficiale al Castello di Magione. La nostra comunità ha da sempre creato stretti legami con i vertici dell’Ordine, come nel caso di Fra’ Andrew Bertie e, più recentemente, di Fra’ Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto. Una lunghissima storia lega il nostro territorio al Sovrano Militare Ordine di Malta e l’elezione di un nuovo Principe è sempre un notizia di particolare rilievo per Magione e per il suo splendido castello”.

(foto dalla pagina Facebook del sindaco Chiodini)