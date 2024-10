Ordine dei geologi dell'Umbria: ricordando il terremoto del 2016 - Tuttoggi.info

Si celebrano otto anni dal devastante terremoto che ha colpito il Centro Italia. L’Ordine dei Geologi dell’Umbria, a distanza di anni, desidera ricordare le vittime e le comunità colpite, e sottolinea l’importanza di trarre insegnamenti da questa tragica esperienza.

Nonostante il tempo trascorso, la ricostruzione procede a rilento, a causa di una complessa serie di fattori tra cui la mancanza di una normativa nazionale stabile e l’eccessiva burocrazia. Tuttavia, i dati scientifici raccolti in questi anni offrono una prospettiva fondamentale per affrontare il futuro.

La città di Norcia, pur trovandosi a pochi chilometri dall’epicentro della scossa più forte, ha subito danni significativamente minori rispetto ad altri centri. Questo è un chiaro esempio di come la prevenzione, attraverso interventi di miglioramento sismico, possa fare la differenza.

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha fatto notevoli progressi nella comprensione del rischio sismico. Gli studi di microzonazione sismica, estesi a tutto il cratere sismico, hanno permesso di individuare le aree più vulnerabili e di fornire indicazioni precise per la pianificazione territoriale.

Per accelerare la ricostruzione e garantire la sicurezza del territorio, è urgente la definizione di una normativa nazionale stabile e coerente in materia di prevenzione sismica. Una normativa che, basandosi sui dati scientifici disponibili, indichi chiaramente le modalità di intervento e gli standard da rispettare.

L’Italia è un Paese ad alto rischio sismico.

Per affrontare questa sfida, è necessario:

• Investire nella ricerca scientifica: Continuare a finanziare la ricerca per migliorare la comprensione dei fenomeni sismici e sviluppare nuove tecnologie per la prevenzione e la mitigazione del rischio.

• Favorire la cultura della prevenzione: Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione sismica e promuovere comportamenti corretti.

• Semplificare le procedure burocratiche: Ridurre i tempi e le complessità delle procedure per la ricostruzione, garantendo al contempo la qualità degli interventi.



L’Ordine dei Geologi dell’Umbria è impegnato a fornire il proprio contributo scientifico e tecnico per affrontare queste sfide e garantire un futuro più sicuro per le nostre comunità.