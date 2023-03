Ordine Architetti, si assume un impiegato amministrativo: i requisiti

Selezione per titoli ed esami, la domanda di partecipazione entro il 27 marzo

Al via il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (24 ore) di “impiegato amministrativo collaboratore di amministrazione” (area C, posizione economica C1) da inserire nella pianta organica dell’Ordine degli Architetti PPC di Perugia.

Tra i requisiti richiesti c’è l’aver conseguito almeno il diploma di laurea, avere una buona conoscenza dei sistemi informatici, dell’uso del personal computer e della lingua inglese. Coloro che faranno domanda dovranno sostenere una selezione pubblica che prevede due prove, scritta ed orale, ed un’eventuale preselezione.