ORA! Umbria presenta l’evento “È ORA! di innovare” – Con Andrea Savi (Direttivo ORA!) e l’Assessore Andrea Stafisso. - Tuttoggi.info

La sezione regionale di ORA! Umbria invita i media all’evento “È ORA! di innovare”, che si terrà venerdì 5 dicembre a Perugia. L’iniziativa sarà un momento di confronto pubblico sul futuro dell’innovazione in Umbria, tra politiche locali, imprese e nuove startup.

Protagonista dell’incontro sarà Andrea Savi, membro del Direttivo nazionale di ORA! e startup founder, che dialogherà con Andrea Stafisso, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Perugia. Durante l’evento verranno presentate le posizioni ufficiali del partito in materia di innovazione, contenute nel documento tematico approvato al congresso fondativo di Abano Terme lo scorso 12 ottobre.

Savi, in qualità di coordinatore del gruppo tematico Innovazione, ha guidato i lavori che hanno portato alla stesura del documento.

A moderare l’incontro sarà Giorgio Pablo Vallasciani, coordinatore regionale di ORA! Umbria.

Interviste e contatti stampa

Andrea Savi e Giorgio Pablo Vallasciani saranno disponibili per interviste e approfondimenti sulla crescita del movimento e sulle attività in corso sia in Italia sia nella regione Umbria.

Invito alla stampa

Giornalisti e operatori dell’informazione sono calorosamente invitati a partecipare. L’evento offrirà l’occasione per approfondire temi di grande attualità e conoscere più da vicino la visione e le proposte di ORA! nel campo dell’innovazione.

***

Note per i giornalisti

Il partito ORA! ha tra le proprie priorità innovazione, produttività e crescita demografica, riforma dell’istruzione, della pubblica amministrazione e delle pensioni, posizionamento internazionale pro-Ucraina e pro-europeo e transizione energetica al nucleare. ora-italia.it

Michele Boldrin è un economista, co-fondatore dell’associazione politica Drin Drin e primo Segretario di ORA!. Professore alla Washington University di St. Louis, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni su crescita economica, innovazione e proprietà intellettuale ed è attivo su YouTube con oltre 70mila iscritti, 15 milioni di visualizzazioni e 2 mila video. Collabora con media italiani e internazionali come opinionista.

Alberto Forchielli è un imprenditore, co-fondatore dell’associazione politica Drin Drin e primo Presidente di ORA!. È partner fondatore di Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners), specializzato in investimenti tra Europa e Asia. Esperto di economia internazionale, ha maturato una lunga esperienza in ambito industriale e finanziario, sia nel settore pubblico che privato. Ha lavorato per la Banca Mondiale, la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e grandi multinazionali. Opinionista e autore di libri, collabora regolarmente con media nazionali e internazionali su temi economici e geopolitici.

Giorgio Pablo Vallasciani Il più giovane coordinatore regionale del partito, classe 2003, è studente presso l’Università degli Studi di Perugia, a breve laureato in filosofia e scienze e tecniche psicologiche. Diventa coordinatore a seguito di una militanza attiva che lo ha visto impegnato nell’organizzazione degli eventi regionali e dopo esser stato il referente per gli universitari Umbri.

Andrea Savi Eletto al congresso fondativo di Abano nel Consiglio Direttivo, laureato in Giurisprudenza all’Università di Macerata, con un master in Corporate Finance Law presso l’Università di Westminster e un Master in Business Administration (MBA) all’Imperial College di Londra. Lavora nel settore finanziario e dei fondi di investimento. Co-fondatore di una startup manifatturiera con sede nel Regno Unito, attiva nei settori aerospaziale e della difesa. Ha coordinato il sottogruppo Innovazione e Startup all’interno del GT Attività Produttive, il sottogruppo Dual-Use e Investimenti Privati nel GT Difesa, e il GT Finanza e Investimenti. In totale, ha supervisionato la produzione di 11 position paper ed è tra gli autori di alcuni di essi.





Luogo: Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA