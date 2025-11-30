 ORA! Umbria presenta l’evento “È ORA! di innovare” – Con Andrea Savi (Direttivo ORA!) e l’Assessore Andrea Stafisso. - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

ORA! Umbria presenta l’evento “È ORA! di innovare” – Con Andrea Savi (Direttivo ORA!) e l’Assessore Andrea Stafisso.

Redazione

ORA! Umbria presenta l’evento “È ORA! di innovare” – Con Andrea Savi (Direttivo ORA!) e l’Assessore Andrea Stafisso.

Dom, 30/11/2025 - 09:53

Condividi su:

La sezione regionale di ORA! Umbria invita i media all’evento “È ORA! di innovare”, che si terrà venerdì 5 dicembre a Perugia. L’iniziativa sarà un momento di confronto pubblico sul futuro dell’innovazione in Umbria, tra politiche locali, imprese e nuove startup.

Protagonista dell’incontro sarà Andrea Savi, membro del Direttivo nazionale di ORA! e startup founder, che dialogherà con Andrea Stafisso, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Perugia. Durante l’evento verranno presentate le posizioni ufficiali del partito in materia di innovazione, contenute nel documento tematico approvato al congresso fondativo di Abano Terme lo scorso 12 ottobre.

Savi, in qualità di coordinatore del gruppo tematico Innovazione, ha guidato i lavori che hanno portato alla stesura del documento.

A moderare l’incontro sarà Giorgio Pablo Vallasciani, coordinatore regionale di ORA! Umbria.

Interviste e contatti stampa

Andrea Savi e Giorgio Pablo Vallasciani saranno disponibili per interviste e approfondimenti sulla crescita del movimento e sulle attività in corso sia in Italia sia nella regione Umbria.

Invito alla stampa

Giornalisti e operatori dell’informazione sono calorosamente invitati a partecipare. L’evento offrirà l’occasione per approfondire temi di grande attualità e conoscere più da vicino la visione e le proposte di ORA! nel campo dell’innovazione.

***

Note per i giornalisti

Il partito ORA! ha tra le proprie priorità innovazione, produttività e crescita demografica, riforma dell’istruzione, della pubblica amministrazione e delle pensioni, posizionamento internazionale pro-Ucraina e pro-europeo e transizione energetica al nucleare. ora-italia.it

Michele Boldrin è un economista, co-fondatore dell’associazione politica Drin Drin e primo Segretario di ORA!. Professore alla Washington University di St. Louis, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni su crescita economica, innovazione e proprietà intellettuale ed è attivo su YouTube con oltre 70mila iscritti, 15 milioni di visualizzazioni e 2 mila video. Collabora con media italiani e internazionali come opinionista.

Alberto Forchielli è un imprenditore, co-fondatore dell’associazione politica Drin Drin e primo Presidente di ORA!. È partner fondatore di Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners), specializzato in investimenti tra Europa e Asia. Esperto di economia internazionale, ha maturato una lunga esperienza in ambito industriale e finanziario, sia nel settore pubblico che privato. Ha lavorato per la Banca Mondiale, la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e grandi multinazionali. Opinionista e autore di libri, collabora regolarmente con media nazionali e internazionali su temi economici e geopolitici.

Giorgio Pablo Vallasciani Il più giovane coordinatore regionale del partito, classe 2003, è studente presso l’Università degli Studi di Perugia, a breve laureato in filosofia e scienze e tecniche psicologiche. Diventa coordinatore a seguito di una militanza attiva che lo ha visto impegnato nell’organizzazione degli eventi regionali e dopo esser stato il referente per gli universitari Umbri.

Andrea Savi Eletto al congresso fondativo di Abano nel Consiglio Direttivo, laureato in Giurisprudenza all’Università di Macerata, con un master in Corporate Finance Law presso l’Università di Westminster e un Master in Business Administration (MBA) all’Imperial College di Londra. Lavora nel settore finanziario e dei fondi di investimento. Co-fondatore di una startup manifatturiera con sede nel Regno Unito, attiva nei settori aerospaziale e della difesa. Ha coordinato il sottogruppo Innovazione e Startup all’interno del GT Attività Produttive, il sottogruppo Dual-Use e Investimenti Privati nel GT Difesa, e il GT Finanza e Investimenti. In totale, ha supervisionato la produzione di 11 position paper ed è tra gli autori di alcuni di essi.


Luogo: Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Malore in centro storico, Nibbio in volo

Assisi

Ospedale di Assisi, potenziati e migliorati i servizi… incrociando le dita per il dopo Giubileo

Trasimeno

Coppia morta in casa, ipotesi femminicidio-suicidio

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Papa Leone XIV in Turchia, l’appello alla pace. Poi andrà in Libano
Ultim'ora Italia

Carosello in love, stasera 30 novembre: trama e anticipazioni

Ultim'ora Italia

Incidente nell’Alessandrino, morto 29enne: grave una ragazza
Ultim'ora Italia

Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un mese dalla nascita di Clara Isabel

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!