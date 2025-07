VITERBO (ITALPRESS) – La mezza maratona a Viterbo il 28 settembre rappresenta “l’occasione in cui tutte le istituzioni si mettono insieme per la promozione di un modello di sport, sociale e di base, per tutti. Crediamo sia il modello per promuovere una cultura dello sport come valore educativo e sociale”. Lo ha sottolineato Juri Morico, presidente nazionale OPES, a margine della presentazione della Half Marathon-Città dei Papi.

