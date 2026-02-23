 Operazione “Rondò”: 20 arresti per traffico di droga tra Abruzzo e Puglia - Tuttoggi.info
ItalPress

Lun, 23/02/2026 - 15:03

ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione all’alba dell’Arma dei Carabinieri tra Abruzzo e Puglia. Militari dei reparti territoriali e speciali, con il supporto dell’elicottero del 6° Nucleo Elicotteri di Bari, hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Pescara nell’ambito dell’operazione “Rondò”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara. Le misure hanno colpito un’organizzazione ritenuta responsabile di un vasto traffico di cocaina ed eroina con base a Montesilvano e ramificazioni tra Pescara, Vasto, Trani e San Severo. Al vertice, secondo gli inquirenti, due cittadini albanesi che avrebbero gestito canali distinti di approvvigionamento: la cocaina proveniente dal Nord Italia, l’eroina dal Foggiano. Nel corso delle indagini, durate oltre un anno, sono stati sequestrati circa 30 chilogrammi di stupefacenti, 100 mila euro in contanti e attrezzature per il confezionamento della droga. Nonostante l’uso di telefoni criptati, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la rete di contatti, arrestando in flagranza 15 persone. Smantellato un sistema che riforniva le piazze di spaccio abruzzesi.
