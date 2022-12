Beni per 800 mila euro sono stati sequestrati dai Carabinieri in provincia di Palermo. Destinatario del provvedimento è un individuo arrestato nel 2015 nell’ambito dell’operazione “Panta Rei” con l’accusa di aver retto la famiglia mafiosa di Bagheria. L’uomo è tornato recentemente in libertà.

abr/gtr/