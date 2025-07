(Adnkronos) – Un operaio di 60 anni è morto questa mattina a Bagnolo Mella (Brescia) schiacciato da un muletto. L’incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Solferino. Per l’uomo i soccorsi sono stati inutili ed è stato constatato il decesso sul posto. A intervenire i sanitari con un’automedica, un’auto infermieristica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’Ats.