Operaio cade dal tetto di un capannone, è gravissimo - Tuttoggi

Un operaio di 47 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo essere stato protagonista di un incidente sul lavoro.

L’uomo è infatti caduto dal tetto di un capannone mentre era al lavoro, nel territorio comunale di Castel Giorgio, nell’Orvietano.

A seguito di lesioni ritenute particolarmente gravi, i sanitari del 118, dopo aver disposto l’intervento di una autoambulanza, hanno deciso di attivare l’elisoccorso Icaro che ha proceduto al trasferimento del paziente a Perugia.

Attualmente l’operaio si trova ricoverato in prognosi riservata presso la struttura di Rianimazione. L’operaio, come riferisce una nota dell’ospedale, stava svolgendo attività di manutenzione al tetto di un capannone, quando per cause imprecisate, è precipitato al suolo dall’altezza di 5 metri.