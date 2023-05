In una Napoli tinta sempre più d’azzurro, si gioca a calcio in ogni luogo e in tutti i modi possibili. Anche al Comicon, che ha chiuso l’edizione 2023 con un record di 170 mila visitatori in 4 giorni, i fari sono stati puntati sul pallone nella sua versione più tecnologica. La rassegna ha ospitato la fase finale della prima edizione della Coppa eFootball Italia e ha avuto per il secondo anno consecutivo Open Fiber come connectivity partner.

col/sat/gtr