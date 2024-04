Open Fiber, Gola "Lavoriamo per aumenta il take up" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “Open Fiber ha realizzato una infrastruttura nel Mezzogiorno molto pervasiva, ha investito in questi anni più di 1,8 miliardi. Abbiamo un’infrastruttura molto importante che però al momento non è utilizzata al meglio perché il livello di take up è del 24%, mentre a livello nazionale siamo al 27%. Quindi bisogna lavorare per aumentarlo anche attraverso un processo di switch off della rete in rame”. Così l’Ad di Open Fiber, Giuseppe Gola, a margine della seconda edizione di Feuromed.

