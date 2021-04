“Se qualcuno gira per tredici giorni nel Mediterraneo in attesa di raccogliere altri immigrati, chi è il sequestratore? Chi è che gioca con la pelle di questi poveri ragazzi? Sono convinto che al processo emergeranno nuove verità”. Così Matteo Salvini dopo l’udienza preliminare sul caso Open Arms a Palermo in cui è stato rinviato a giudizio con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

