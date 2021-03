Opel Mokka arriva nelle concessionarie - Tuttoggi

Da oggi Opel Mokka è disponibile presso le concessionarie Opel, con motori a combustione interna estremamente efficienti e nella versione elettrica Opel Mokka-e. La nuova vettura con il Blitz si distingue per l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, e per le innovazioni e le tecnologie di vertice, come i fari attivi IntelliLux LED® Matrix o il nuovo cruscotto digitale Pure Panel, oltre che per l’ampia gamma di eleganti accessori disponibili fin da subito, che permettono di personalizzare ulteriormente il nuovo Opel Mokka. “Le prime vetture sono arrivate presso la rete italiana”, dichiara Fabio Mazzeo, responsabile di Opel Italia, “per cui il nuovo Opel Mokka è presente in ogni concessionaria e siamo felici che i nostri clienti possano finalmente provarlo in prima persona. Basta prendere appuntamento per una prova su strada, per telefono oppure online, e potranno provare il nuovo Opel Mokka così come il nuovo Opel Crossland. Ovviamente Opel e i concessionari seguono rigorosamente le indicazioni sanitarie e di prevenzione”.

Vale davvero la pena prenotare subito una prova su strada, dato che il nuovo Opel Mokka mostra il modo con cui Opel intende entrare nel futuro: digitale, emozionante e supermoderno. I prezzi partono da soli 22.200 euro (prezzo chiavi in mano in Italia) per la versione d’ingresso, già ben equipaggiata. Della dotazione di serie di ogni Opel Mokka fanno parte numerosi sistemi di assistenza alla guida, dall’allarme incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni al sistema per il mantenimento della corsia di marcia, il sistema per il riconoscimento dei cartelli stradali e il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno. La radio Bluetooth, di serie nella versione d’ingresso, è dotata di schermo (DIC) completamente digitale da 7 pollici e, al pari dei sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navigation, di schermo touch a colori da 7 pollici. Funzioni innovative come i fari attivi IntelliLux LED matrix che non abbagliano gli altri guidatori e altri sistemi di assistenza alla guida di vertice sono standard sulla versione top di gamma Ultimate e disponibili in opzione al prezzo di 600 euro sulle altre versioni.

Il design di Opel Mokka si distingue per l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, al centro del quale spicca con grande sicurezza il rinnovato Opel Blitz. Al posteriore lo sguardo viene attirato dal nome della vettura, allineato al centro. Gli eleganti accessori stilistici che Opel offre per Opel Mokka sono coerenti con l’aspetto generale. I cerchi in lega da 18″ evidenziano le linee nette e audaci della vettura. Possono essere personalizzati singolarmente con le eleganti clip in sette colori diversi, dal rosso lucido al verde brillante e all’intenso blu, c’è di tutto. A essi si possono abbinare anche i coprispecchietti retrovisori esterni colorati e decorativi. E’ disponibile anche la protezione per la soglia del vano di carico, dalla funzione estetica ma utile anche per evitare i fastidiosi graffi che possono verificarsi quando si procede alle operazioni di carico o scarico. I gradini laterali arricchiranno la gamma degli accessori nella seconda metà dell’anno. Dotati di superficie antiscivolo, possono reggere fino a 140 kg all’ingresso o uscita del veicolo. Tutti gli accessori hanno un elemento in comune: sono stati studiati per essere allineati al linguaggio stilistico futuristico di nuovo Opel Mokka durante lo sviluppo del nuovo modello e si adattano alla perfezione alla vettura. Opel Mokka dimostra una volta di più di essere audace, puro e tutt’altro che ordinario.

