Opel, Fari adattivi Intellilux LED a portata del grande pubblico - Tuttoggi

Se risulta oggi impensabile acquistare un’auto priva di sensori di prossimità, cruise control o addirittura sedili riscaldati, pochi in fase di scelta pensano all’illuminazione, un aspetto fondamentale dell’esperienza di guida, oltre che per la sicurezza, soprattutto nel periodo invernale quando il buio assorbe la maggior parte degli spostamenti della giornata. A questo ha pensato Opel portando i fari Led IntelliLux su buona parte dell’ampia gamma. Adattivi e intelligenti, sono in grado di riconoscere le condizioni del traffico e della strada per garantire un’illuminazione sempre ottimale. Il guidatore non deve fare niente: i fari si adattano automaticamente alla percorso e si muovono in maniera intelligente. Mantenere un’illuminazione sempre prestante e non abbagliare gli altri automobilisti non è così una alternativa binaria, perchè una cosa non esclude l’altra.

Composti da tanti piccoli led disposti in un unico elemento all’interno del faro, sono studiati per illuminare ciascuno un tratto diverso della carreggiata. La centralina riceve gli input dalla telecameta frontale e comanda l’accensione e lo spegnimento dei singoli led: ne spegnerà alcuni se si sta seguendo una vettura o se se ne incrocia un’altra, mantenendo l’illuminazione laterale al massimo. Se al contrario la strada è libera e sgombra di traffico, l’irradiazione sarà totale fino a raggiungere una profondità di 400 metri. Diverse configurazioni per ogni scenario di guida, dai movimenti di manovra, alle curve, agli incroci, il sistema riconosce le circostanze e garantisce illuminazione adeguata. Inoltre, i led forniscono una luce più chiara e un fascio che risulta più largo e profondo, questo concede al guidatore un tempo maggiore per reagire ad eventuali ostacoli, da 1,3 a 1,8 secondi in più. Non solo, i led sono un vantaggio anche per l’occhio che, come è noto, vuole la sua parte. Infatti, essendo molto piccoli, consentono di avere un faro estremamente fine e compatto, sicuramente un vantaggio per le scelte di design.

La vera sfida è stata quella di offrire la tecnologia adattiva, prima riservata alle vetture di lusso, a prezzi accessibili anche al grande pubblico. Su Opel Insignia il sistema IntelliLux Led Pixel è composto da ben 168 elementi led, divisi tra i due proiettori, per una precisione che si modella sulla base del continuo movimento della vettura. I fari sono offerti con Nuovo Opel Mokka, di serie sull’allestimento Ultimate e in opzione sui rimanenti allestimenti per 600 euro. Di serie per l’allestimento Ultimate e in opzione per GS Line e Business Elegance, anche Opel Astra beneficia della tecnologia. Il pacchetto viene offerto per 1.100 euro completo di fari posteriori Led e fari diurni EcoLed per la migliore efficienza energetica. Su Opel Astra la tecnologia adattiva presenta otto differenti funzioni: città, campagna, autostrada, curva, manovre, parcheggio, assistenza abbagliante ed abbassamento automatico.

Perfettamente equipaggiata anche Opel Corsa per guidare in condizioni di bassa visibilità con i fari IntelliLux a matrice di Led, offerti in opzione per 600 euro sugli allestimenti GS Line ed Elegance. La nuova Corsa Opel offre anche i fari anteriori Eco Full Led, per cui ciascun faro consuma solo 13 Watt in modalità anabbagliante, con un risparmio di energia dell’81% rispetto ai fari alogeni. Sono di serie nuovamente per GS Line ed Elegance, oppure proposti a 500 euro sui rimanenti allestimenti.

