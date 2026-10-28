Onu, Nusseibeh "E' arrivato il momento che il Segretario generale sia una donna" - Tuttoggi.info

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Onu, Nusseibeh “E’ arrivato il momento che il Segretario generale sia una donna”

ItalPress

Onu, Nusseibeh “E’ arrivato il momento che il Segretario generale sia una donna”

Mer, 28/10/2026 - 13:02

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NEW YORK (ITALPRESS) – Potrebbe essere Lana Nusseibeh, 48 anni, diplomatica degli Emirati Arabi Uniti con radici palestinesi, la prima donna a guidare le Nazioni Unite negli ottant’anni di storia dell’organizzazione. Entrata nella corsa soltanto la settimana scorsa, quando la selezione del successore di António Guterres sembrava ormai bloccata dai veti incrociati delle grandi potenze, Nusseibeh ha conquistato la scena al Palazzo di Vetro, affrontando per tre ore le domande degli Stati membri e della società civile, prima di presentarsi ai giornalisti. “Non mi candido a Segretario Generale perché sono una donna. Credo però che il prossimo Segretario Generale debba essere una donna. È davvero arrivato il momento”, ha detto.
xo9/fsc/gsl
(Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)

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