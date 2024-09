Onu, Meloni "Riforma ha un senso se viene fatta per tutti" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Nessuno Stato può efficacemente governare da solo le sfide di questo tempo e per questo l’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Ogni organizzazione è efficace se le sue regole sono giuste e condivise. Per questo siamo convinti che qualsiasi revisione della governance non può prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività. La riforma ha un senso se viene fatta per tutti e non per alcuni. Non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che esistano Nazioni di serie A e serie B, ma cittadini che hanno tutti gli stessi diritti”. Così la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al Summit of the Future nell’ambito dei lavori della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

(Fonte video: Nazioni Unite e coperture di Stefano Vaccara)