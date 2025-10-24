 Onu, Fontana “Riscoprire i valori fondativi, riforma fondamentale” - Tuttoggi.info
Onu, Fontana “Riscoprire i valori fondativi, riforma fondamentale”

ItalPress

Ven, 24/10/2025 - 14:02

ROMA (ITALPRESS) – “L’80° anniversario dalla istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita a una riflessione sui valori e sugli obiettivi che ne animarono la fondazione: pace, diritto internazionale e cooperazione tra i popoli. In un mondo attraversato da guerre e tensioni, quegli ideali restano più che mai attuali. In questo contesto la riforma dell’ONU è fondamentale per adattare l’Organizzazione alle particolari necessità dell’oggi, così come è fondamentale rafforzare il ruolo dei Parlamenti, affinchè possano contribuire in modo diretto alla costruzione di un ordine internazionale più giusto e rappresentativo”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

