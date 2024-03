One Health Ambassador, Sangiovanni"Professionisti chiamati all'azione" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via l’iniziativa One Health Ambassador, progetto realizzato da Boehringer Ingelheim e Edra, presentato presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica, su iniziativa del Senatore Francesco Zaffini, Presidente della 10° Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale). One Health Ambassador è un percorso culturale che intende valorizzare le professioni sanitarie quali la figura del medico di medicina generale, del medico veterinario e del farmacista, comecardini imprescindibili della salute territoriale per un’implementazione concreta e quotidiana di questa visione. “Il progetto One Health Ambassador è volto a una chiamata all’azione di tutti i professioni sanitari”, afferma Morena Sangiovanni, Presidente del gruppo Boehringer Ingelheim Italia.

