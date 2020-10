On air campagna tv per lancio C5 Aircross Hybrid plug-in - Tuttoggi

C5 Aircross Hybrid Plug-In è il Silent Urban

Vehicle in classe è-Comfort di Citroèn, primo modello Hybrid

Plug-in del processo di elettrificazione della Marca. Per

accompagnare il lancio in Italia, la nuova campagna TV, on air

dall’11 al 24 ottobre, abbinata ad una pianificazione Digital per

una comunicazione impattante e di grande visibilità a 360°. In

occasione del suo lancio commerciale in Italia, è possibile

scoprire SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In presso la Rete

delle Concessionarie Citroèn a partire da sabato 17 e domenica 18

ottobre. Per vedere il film su YouTube:

https://youtu.be/nNBvSaWIc-Y

(ITALPRESS).