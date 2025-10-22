 Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De Propris, 3 anni ad Anastasiya - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De Propris, 3 anni ad Anastasiya

tecnical

Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De Propris, 3 anni ad Anastasiya

Mer, 22/10/2025 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Diventano definitive tutte le condanne per l’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma durante un tentativo di acquisto di droga finito in tragedia. I giudici della Quinta sezione della Cassazione hanno rigettato, come chiesto dal pg, i ricorsi presentati da Paolo Pirino, Marcello De Propris, rispettivamente condannati nell’Appello bis a 24 e a 25 anni. Confermata anche la condanna a 3 anni per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, condannata per violazione della legge sugli stupefacenti.  

E’ già definitiva dallo scorso anno la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio. Il personal trainer venne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani mentre era in compagnia della fidanzata Anastasiya e di alcuni amici. A sparare fu Del Grosso, che insieme con l’amico Paolo Pirino, aveva deciso di rapinare la ragazza di Sacchi prendendole i soldi, 70mila euro secondo l’accusa, che aveva nello zaino e che sarebbero serviti per acquistare 15 chili di marijuana. De Propris è invece accusato di aver fornito l’arma con cui è stato ucciso Sacchi.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!