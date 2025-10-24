 Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto Piritore: "Depistò le indagini" - Tuttoggi.info
Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l’ex prefetto Piritore: “Depistò le indagini”

Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l’ex prefetto Piritore: “Depistò le indagini”

Ven, 24/10/2025 - 12:03

(Adnkronos) – Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, l’ex Presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980. La Dia di Palermo ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, 75 anni, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto.  

L’accusa è di avere depistato le indagini sull’omicidio. Sentito dai pm di Palermo sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, Piritore avrebbe “reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)”. 

