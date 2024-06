Omicidio Michelle Causo, Ostellari: "Spero in accertamenti su accesso a Instagram assassino" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Confida che si facciano accertamenti sul presunto accesso ai social del giovane cingalese, reo confesso dell’omicidio di Michelle Causo il Sottosegretario alla Giustizia con delega ai minori Andrea Ostellari. A denunciare i fatti, attraverso l’Adnkronos, erano stati i genitori della 17enne romana uccisa e abbandonata in un carrello, Gianluca e Daniela Causo, che avevano raccontato di presunti accessi a Instagram del ragazzo, ormai maggiorenne e recentemente spostato nell’istituto penale per minorenni di Treviso, che dal carcere avrebbe contattato sul social le amiche di Michelle attraverso diversi profili. Non solo. La famiglia della ragazza aveva anche fatto presente l’inopportunità di far seguire al detenuto, con un passato da hacker secondo i genitori della vittima, un corso di informatica.

“Al momento non abbiamo riscontro concreto dei fatti presunti che, se confermati, rappresenterebbero un grave insulto alla memoria della giovane deceduta, ai suoi familiari e a tutto il sistema dell’esecuzione penale – dice Ostellari all’Adnkronos -. Come ha confermato il direttore dell’istituto trevigiano, il soggetto sta svolgendo un corso di informatica utilizzando un computer privo di connessione a internet. Confido, in ogni caso, che saranno effettuati tutti gli accertamenti utili a chiarire questa vicenda”.