Omicidio Mattarella, Prefetto Palermo "Ora abbiamo più consapevolezze" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “È bello arrivare a questo giorno con qualche consapevolezza in più. Vedremo poi se questa consapevolezza assorgerà poi valori di certezza giudiziarie. Ma la cosa che credo debba confortare tutti è il grande lavoro che è stato fatto e continua ad essere fatto dopo tanti anni dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. È un bellissimo segnale fare luce su questo gravissimo fatto di sangue che è un fatto di sangue tanto più efferato e tanto più importante perché non ha segnato solamente tragicamente la storia della Sicilia ma direi la storia del nostro paese in anni peraltro particolarmente bui. Speriamo che questo fascio di luce che ci dà speranza sia anche un bel segnale per il prosieguo”. Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, a margine della commemorazione per il 45 anniversario della scomparsa di Piersanti Mattarella. (ITALPRESS).

