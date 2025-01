Omicidio Mattarella, Cannella "Passi avanti in direzione della verità" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La memoria è importante perché l’omicidio Mattarella è stato certamente uno di quegli omicidi che non ha avuto un rilievo soltanto locale ma un rilievo nazionale e ha segnato un momento drammatico per il nostro paese, non soltantoper la nostra regione. Oggi ha un sapore particolare perché finalmente emergono i volti e i nomi dei veri responsabili di quell’omicidio. Ovviamente, occorrerà chiarire i contorni di ciò che accadde però certamente è un passo avanti decisivo in direzione della verità”. Così il vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, a margine della commemorazione per il 45 anniversariodella scomparsa di Piersanti Mattarella.(ITALPRESS).

