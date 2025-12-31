 Omicidio di Rob Reiner e della moglie, bloccata la diffusione dei referti medici - Tuttoggi.info
Omicidio di Rob Reiner e della moglie, bloccata la diffusione dei referti medici

Mer, 31/12/2025 - 13:03

(Adnkronos) – Un ordine del tribunale richiesto dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha bloccato la diffusione di tutti i referti medici legati alla morte del regista Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer. Lo ha reso noto l’Ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. 

Secondo quanto riportato dai media Usa, l’ufficio ha ricevuto l’ordine giudiziario alle 10.30 della vigilia di Natale, con l’indicazione di “apporre un blocco di sicurezza” a qualsiasi documentazione sanitaria, mentre prosegue l’indagine della polizia per omicidio. “Benché in precedenza siano state rese note la causa e le modalità del decesso, a seguito dell’ordine del tribunale tali informazioni non sono più disponibili”, si legge nella nota. “Nessun’altra informazione o documento, incluso il rapporto del medico legale, potrà essere diffuso o pubblicato sul sito fino a nuovo avviso”. L’Ufficio del medico legale ha aggiunto di comprendere l’interesse pubblico per il caso e di restare impegnato a garantire la massima trasparenza compatibilmente con le disposizioni legali, precisando che ulteriori informazioni saranno rese note una volta revocato il provvedimento. 

In precedenza era stato comunicato che Rob e Michele Reiner erano morti a causa di ferite da arma da taglio e che la loro morte era stata classificata come duplice omicidio. I corpi della coppia erano stati ritrovati il 14 dicembre nella loro abitazione di Los Angeles. Pochi giorni dopo il ritrovamento, il figlio della coppia, Nick Reiner, 32 anni, è stato incriminato con due capi d’accusa per omicidio di primo grado. Alla sua prima comparizione in tribunale non ha presentato dichiarazioni. L’udienza di rinvio a giudizio è stata posticipata al 7 gennaio su richiesta del suo avvocato, Alan Jackson. (di Paolo Martini) 

