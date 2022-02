Omicidio a Raffadali, 24enne ucciso in piazza a colpi di pistola - Tuttoggi

Omicidio in pieno centro a Raffadali, nell’Agrigentino. Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola, almeno nove, in piazza Progresso. A sparare sarebbe stato il padre, poliziotto in servizio a Catania. fermato dai carabinieri mentre stava per lasciare il paese: era seduto su una panchina alla fermata dei pullman e ancora con diverse armi nello zaino. Dopo l’arresto l’uomo, 57 anni, ha confessato l’omicidio. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in piazza.

ald/fsc