Omicidi, estorsione e droga: blitz a Vibo Valentia, 14 arresti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Omicidi, estorsione, droga: 14 arresti, oggi, in una maxi operazione. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia con il supporto in fase esecutiva dai militari dei comandi provinciali dei carabinieri di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti dei 14 indagati. Tredici persone sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari.

Sono accusate di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa, e altri gravi reati, aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina, reati in materia di armi.