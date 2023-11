BARI (ITALPRESS) – La Polizia ha eseguito 8 arresti a Bari e in altre città del Centro-Sud, per omicidio, porto e detenzione di armi. I 2 omicidi sono stati commessi nel 2017 nel quartiere Japigia di Bari per agevolare l’attività dell’associazione mafiosa cui erano legati.

