Omcl Foligno, arrivano 50 milioni di investimento

Inizia il futuro alle Omcl di Foligno. E’ stato deliberato, da parte di Trenitalia, l’investimento di 49 milioni di euro per una profonda ristrutturazione della struttura, che la renderà sempre più in grado di intervenire nella riparazione dei treni moderni. Si tratta di tre binari di lunghezza di circa 110 metri che permetteranno la lavorazione di treni Jazz e Pop. I lavori inizieranno entro il 2025 e dovranno terminare entro il 2027. E’ previsto anche un investimento da 850mila euro per la realizzazione di nuovi spogliatoi.

“Si tratta di investimenti importanti per il futuro delle Grandi officine e un risultato ottenuto negli anni di lavoro svolto da tutte le maestranze impegnate nella struttura”, dicono le Rsu 77 Omcl Foligno Cgil, Cisl e Uil.

Recentemente le Officine folignati sono state interessati dall’intervento dei treni elettrici Minuetto. Ad annunciarlo era stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche. “Il trasferimento nello stabilimento industriale di Trenitalia a Foligno, invece che in quello di Foggia come previsto – aveva detto Melasecche – è uno degli importanti risultati, frutto dell’impegno e della collaborazione, che abbiamo conseguito. Con la riapertura dell’intera dorsale della FCU, con l’introduzione della trazione elettrica e del sistema di controllo marcia treno ERTMS entro la fine del 2024, è del tutto evidente che la disponibilità dei ‘Minuetto’ di proprietà della Regione, insieme ad ulteriori convogli, come già previsto, è imprescindibile nel processo di sviluppo dell’esercizio ferroviario sulla linea regionale. Per questo abbiamo autorizzato il via ai lavori”.