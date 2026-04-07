Oltre un milione le imprese guidate da donne in Italia - Tuttoggi.info

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Oltre un milione le imprese guidate da donne in Italia

ItalPress

Oltre un milione le imprese guidate da donne in Italia

Mar, 07/04/2026 - 21:03

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ROMA (ITALPRESS) – Sono un milione e sessantottomila le imprese guidate da donne in Italia, un numero pari al 19,4% del totale delle aziende analizzate, con una crescita di oltre il 12% in soli 2 anni: è quanto emerge dall’aggiornamento del report “Imprenditoria al femminile”, realizzato da Cribis, società del Gruppo Crif. Lombardia e Lazio risultano le regioni con la più alta concentrazione numerica di imprese femminili; se invece si considera l’incidenza delle società “in rosa” sul totale di quelle presenti nei territori, la classifica vede Basilicata, Lazio e Sicilia tra le regioni con la maggiore presenza relativa di imprenditoria femminile. Trend differente se si analizzano i dati provinciali: guida Prato, a seguire Frosinone e La Spezia. Dal punto di vista settoriale, la maggiore concentrazione di imprese guidate da donne si registra nelle attività di assistenza sociale non residenziale e nei servizi alla persona. In questi comparti le donne rappresentano il motore imprenditoriale dominante, con quote che in alcuni casi superano di gran lunga la metà del totale delle imprese.
gsl

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