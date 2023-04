Oltre 900mila euro dal Pnrr per migliorare la raccolta differenziata a Terni e dintorni - Tuttoggi.info

Arriva un contributo di 937mila euro da destinare alla realizzazione di un progetto innovativo che si concretizzerà con il posizionamento di 26 isole ecologiche

Arrivano oltre 900mila euro dai fondi del Pnrr per migliorare la raccolta differenziata a Terni e nei comuni limitrofi, con un progetto rivolto in particolar modo ai turisti. L’Unione europea ha infatti pubblicato la graduatoria di accesso al contributo per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Auri (Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico) insieme ad Asm Terni SpA in qualità di gestore del pubblico servizio di raccolta e spazzamento per il sub-ambito 4 (Terni e provincia) si sono aggiudicate un contributo di 937mila euro da destinare alla realizzazione di un progetto innovativo che si concretizzerà con il posizionamento di 26 isole ecologiche negli 8 comuni gestiti da Asm Terni SpA che contano la presenza di 42mila turisti l’anno.