Oltre 5 chili di cocaina in auto, due arresti nel Catanese - Tuttoggi.info

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Oltre 5 chili di cocaina in auto, due arresti nel Catanese

ItalPress

Oltre 5 chili di cocaina in auto, due arresti nel Catanese

Mar, 07/04/2026 - 12:03

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CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto. I due sono stati intercettati dai poliziotti nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Fiumefreddo. Per fugare ogni dubbio, gli agenti della Squadra Mobile li hanno monitorati a distanza e poi li hanno bloccati per effettuare tutti i controlli del caso. Dopo averli identificati e perquisiti, i poliziotti hanno esteso le verifiche all’abitacolo, scovando un vano nascosto ricavato nel cruscotto del lato passeggero dove, generalmente, viene installato l’airbag. In questo caso, però, anziché il dispositivo di protezione, i poliziotti hanno trovato 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,3 chili. All’interno del veicolo sono stati trovati anche un telecomando per l’apertura di un cancello automatico ed una chiave a doppia mappa, riconducibili ad un immobile, sito a Piedimonte Etneo, nella disponibilità dei due. Ritenendo che potessero avere nascosto nell’edificio ulteriore droga, i poliziotti della Squadra Mobile hanno perquisito lo stabile, rinvenendo al suo interno una busta in plastica trasparente con 1 chilo di marijuana e un involucro in pellicola con 100 grammi di cocaina. Oltre all’importante quantitativo di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, nonché contanti per un valore complessivo di 27.330 euro. I due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e accompagnati in carcere. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

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