Oltre 2 tonnellate di cocaina sequestrate al porto di Genova - Tuttoggi.info

ItalPress

Ven, 09/01/2026 - 12:02

GENOVA (ITALPRESS) – Maxi sequestro di droga al porto di Genova. L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno intercettato oltre 2 tonnellate di cocaina purissima, nascoste all’interno di un container proveniente dalla Colombia. L’operazione è stata condotta nel bacino portuale di Sampierdarena, dove gli investigatori hanno scoperto 2.109 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 2.380 chili. La droga era nascosta in 87 sacchi di iuta colorati, avvolti in reti di nylon, all’interno di un container partito da uno dei principali porti colombiani. Il sequestro è il frutto di un’attività di controllo mirata sulle rotte commerciali che collegano il Sud America con l’Europa, e che vedono Genova come snodo strategico. Il porto ligure, storicamente crocevia dei traffici internazionali, è da sempre nel mirino delle organizzazioni criminali che cercano di far entrare stupefacenti nel nostro continente. Le analisi preliminari hanno confermato che si tratta di cocaina di altissima purezza. Un carico di questa portata, se fosse arrivato sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali profitti stimati intorno a 1 miliardo e mezzo di euro.

