Olioliva Week, a Imperia confronto sul futuro dell’olivicoltura - Tuttoggi.info

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Olioliva Week, a Imperia confronto sul futuro dell’olivicoltura

ItalPress

Olioliva Week, a Imperia confronto sul futuro dell’olivicoltura

Ven, 06/11/2026 - 22:03

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IMPERIA (ITALPRESS) – A Imperia torna Olioliva Week 2026, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che celebra la cultura dell’olio extravergine e la cultivar Taggiasca. Una settimana di incontri, ricerca, degustazioni e opportunità di business dedicata al futuro dell’olivicoltura. Il programma approfondisce la cultura dell’olio e delle olive da tavola, il rapporto tra alimentazione e salute, l’innovazione tecnologica e l’economia circolare. Un dialogo che mette in relazione ricerca scientifica ed esperienza dei produttori, per tradurre le conoscenze in opportunità di sviluppo e apertura ai mercati internazionali.
f32/mrc/azn

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