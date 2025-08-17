 Olbia, fermato col taser: 57enne muore in ambulanza - Tuttoggi.info
Olbia, fermato col taser: 57enne muore in ambulanza

tecnical

Olbia, fermato col taser: 57enne muore in ambulanza

Dom, 17/08/2025 - 19:03

(Adnkronos) – Un uomo di 57 anni è morto nella notte tra sabato e domenica durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima i carabinieri, intervenuti in seguito a diverse richieste di cittadini, avevano usato il taser per bloccarlo dopo che l’uomo aveva dato in escandescenze contro i passanti e i militari aggredendoli. Sul caso la procura di Tempio Pausania ha avviato un’inchiesta delegando le indagini alla Polizia.  

