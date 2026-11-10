Ok alla manovra della Regione Lazio, Rocca "Parlano i fatti" - Tuttoggi.info

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Ok alla manovra della Regione Lazio, Rocca “Parlano i fatti”

ItalPress

Ok alla manovra della Regione Lazio, Rocca “Parlano i fatti”

Mar, 10/11/2026 - 19:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra che parlano i fatti con questa manovra, con l’attenzione alle imprese che portano occupazione e posti di lavoro. E’ stato faticoso, date la situazione, ma siamo riusciti a portare a casa questa manovra”. Lo ha detto
il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca presentando la legge di bilancio 2027-2029 e la legge di stabilità 2027.
pc/azn

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