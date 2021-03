Oggi somministrate 818 dosi di vaccino AstraZeneca, in 63 hanno rifiutato

Alle 15, dopo l'ok di Aifa, è ripresa la vaccinazione anche con il prodotto anglo-svedese | Complessivamente somministrate 1575 dosi dei tre vaccini

Dalle 15 di oggi, dopo il via libera di Aifa, sono state 818 le dosi di vaccino AstraZeneca somministrate in Umbria (dato raccolto alle ore 19). Le prenotazioni erano 881. Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

“Siamo ripartiti non appena è arrivato il parere positivo di Ema e Aifa – ha detto Coletto –. Siamo rassicurati sul fatto che i benefici di questo vaccino siano confermati, come pensavamo, superiori ai rischi. I cittadini umbri hanno dimostrato di credere nell’importanza della campagna di vaccinazione. Ora puntiamo ad accelerare sui tempi di somministrazione cercando di recuperare le giornate perse dopo il blocco. Il vaccino, insieme alle cure – ha aggiunto l’assessore – rappresenta lo strumento più importante per uscire dalla pandemia, però oltre alla qualità del vaccino e alla quantità delle dosi a disposizione, conta la rapidità nel ridurre i tempi di somministrazione, visto che, in questo modo, riusciamo anche a limitare la crescita di varianti”.

E non solo: “Vaccinare – ha concluso Coletto – vuol dire salvare la vita di molte persone, evitare di mandare in sofferenza il sistema sanitario, a partire dagli ospedali, nonché dare un nuovo impulso al sistema economico decisamente in sofferenza”.

Complessivamente oggi in Umbria sono state somministrate 1575 dosi di vaccino tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna.