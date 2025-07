Oggi l'addio a Laura Santi "Non hai chiesto di morire ma di essere libera” - Tuttoggi.info

Oggi pomeriggio (23 maggio) alle ore 17.30, presso la Casa Funeraria I.F.A. Passeri in Via Gaetano Donizetti 115, a Perugia, si terrà un commiato civile per salutare Laura Santi, la giornalista umbra diventata uno dei volti pubblici per la battaglia sul fine vita che, lo scorso 21 luglio, si è auto-somministrata un farmaco letale.

Dopo due anni e otto mesi dalla prima richiesta alla sua ASL, Laura ha potuto vedere riconosciuto il suo diritto di scegliere come porre fine a una sofferenza per lei divenuta insostenibile, grazie ad una lunga battaglia legale portata avanti insieme all’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, che l’ha accompagnata tra ritardi, rifiuti, ricorsi, esposti, udienze, diffide, fino all’intervento dinanzi alla Corte costituzionale, in un procedimento che ha contribuito a chiarire l’applicazione dell’articolo 580 del codice penale, così come modificato dopo la sentenza Cappato.

“Cara Laura, oggi siamo qui per salutarci, e farlo è insieme impossibile e necessario – scrive la stessa avvocata Gallo – Impossibile, perché la tua voce, il tuo pensiero, il tuo sorriso ironico e lucidissimo sono ancora troppo vivi in ognuno di noi. Necessario, perché tu ci hai insegnato il valore di ogni parola detta con verità, anche quando è difficile e costa. Tu amavi profondamente la vita. E non è una frase fatta. Tu la vita l’hai onorata, difesa, vissuta fino in fondo, anche quando era fatta di sofferenza, attese e fatiche che nessuno dovrebbe affrontare. Sei rimasta presente, attiva, partecipe. Ti sei battuta per la tua libertà e per quella degli altri, anche quando non riuscivi più a muovere il tuo corpo”.

“Per anni hai resistito a dolore, malattia, e ingiustizia dell’indifferenza. Hai dovuto lottare per ottenere ciò che ti spettava: il diritto di scegliere, di non dover subire quello che non riuscivi più a sopportare. Eppure non ti sei mai arresa. Quella che qualcuno chiama una “scelta di morte”, per noi è stato il tuo ultimo atto d’amore verso la vita. Perché tu non hai chiesto di morire. Hai chiesto di non essere costretta a vivere quella che non consideravi più vita. Hai chiesto di essere ascoltata, libera e rispettata. Hai lasciato un segno indelebile. Un’eredità profonda. Ti diciamo grazie per quello che hai fatto ma soprattutto per quello che sei stata: una donna piena di forza, di intelligenza. Ci mancherai immensamente, Laura”.