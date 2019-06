Oggi e domani il primo Triathlon del Castiglione al Lago Trasimeno

share

Arriva la prima edizione del Triathlon del Castiglione, competizione sportiva organizzata da Perugia Triathlon oggi e domani presso la perfetta location di Castiglione del Lago.

Il triathlon è una sfida che include tre frazioni di gara diverse, ma senza soluzione di continuità: nuoto, ciclismo e corsa podistica; in questa occasione la distanza di gara sarà “sprint”, ovvero con la frazione di nuoto da 750 metri che si svolgerà nel tratto di lago antistante il lungolago di Castiglione del Lago, mentre i percorsi bici (20 km) e corsa (5 km) si svilupperanno lungo le strade comunali limitrofe, completamente chiuse al traffico.

All’interno degli spazi verdi antistanti la spiaggia lacustre di Castiglione verrà allestito un vero e proprio villaggio sportivo, dove il pubblico potrà conoscere e ammirare da vicino la bellezza di questo sport.

Il Triathlon del Castiglione è finalizzato infatti alla promozione dello sport, del territorio e della coesione sociale e punta a divenire un appuntamento stabile negli anni a venire. La competizione è inoltre compresa nell’evento Trasimeno Bike Festival che propone in altre aree del territorio iniziative e gare nei giorni precedenti e successivi.

Le gare in programma, in accordo con la FiTRI Federazione Italiana Triathlon, saranno due: una destinata alla sezione giovanile (ragazzi dai 6 ai 18 anni), con apposite distanze adeguate all’età, e una riservata alla sezione adulti (distanza sprint).

In particolare, le gare giovanili in programma il sabato pomeriggio rappresenteranno l’unica tappa dell’Italia centrale (Umbria, Marche Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise) valevole come qualificazione ai Campionati Italiani di categoria Youth A, B e Junior in programma a Luglio a Vigna di Valle (Roma), oltre a costituire una tappa della TRICUP UMBRIA e del Circuito Interregionale Centro.

Per questo motivo, nella giornata del 29 Giugno si stima una partecipazione di quasi duecento giovani atleti e considerando le famiglie che accompagnano gli atleti, l’afflusso di pubblico all’evento sarà davvero significativo.

Il 30 Giugno nella medesima area si svolgerà la gara riservata agli adulti con attribuzione di punteggio rank nazionale SILVER, anch’essa valida come tappa della TRICUP UMBRIA – Circuito Interregionale Centro e un numero massimo di partecipanti fissato a 250 atleti. Anche in tale giornata si prevede un numero cospicuo di accompagnatori e curiosi.

Le due giornate di sport organizzate da Perugia Triathlon con il patrocinio e la fattiva collaborazione del Comune di Castiglione del Lago, hanno ricevuto il contributo di importanti sponsor locali e top brand nell’ambito del triathlon quali KING Sport & Style, BCC Umbria, SACI, GARMIN, HOKA ONE ONE, WHY SPORT, POWERBAR e FISIOSALUS.

Il Comitato Organizzatore di Perugia Triathlon, formato dal presidente Filippo Luccioli, dal vice presidente Matteo Scarabattoli, da Filippo Guastella, fondatore di Fit Lab e tecnico FiTri, da Fabio Starnini e da Claudio Massetti, consiglieri, ha inoltre stipulato accordi con le strutture ricettive della zona per permettere il soggiorno ad atleti ed accompagnatori nel comune di riferimento, strutture che hanno già raggiunto il sold out.

L’associazione sportiva Perugia Triathlon nasce nel 2012 per iniziativa di alcuni appassionati della disciplina, e rappresenta la prima società di triathlon del capoluogo per numero di risultati e rank nazionale.

Da subito risponde al desiderio degli sportivi perugini di praticare questa disciplina (che è diventata olimpica nel 2000 con i Giochi Olimpici di Sydney) secondo le possibilità di ciascuno. Ad oggi la società è costituita una novantina di tesserati dei quali circa il 50% giovani e 50% atleti che si allenano spesso insieme e partecipano con buoni risultati a gare nazionali ed internazionali nelle varie specialità del Triathlon.

Punto di forza della Perugia Triathlon è senza dubbio la Scuola Triathlon, riservata a giovanissimi dai 6 ai 15 anni, allenati dal tecnico federale Laura Silei, a sua volta valida triathleta e ciclista. Ad oggi sono quaranta i giovani che frequentano la scuola e che si allenano con impegno presso il percorso verde di Perugia, il velodromo comunale e la piscina di Lacugnano.

share

Stampa