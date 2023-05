“Oggi cucino io”, le eccellenze del Trasimeno in tv tra chef e personalità ai fornelli

Un format in 11 puntate per far conoscere i prodotti e le ricette della tradizione culinaria di questa parte dell'Umbria

Le eccellenze enogastronomiche del Trasimeno vanno in tv con il programma “Oggi cucino io”. Undici puntate, a partire dal prossimo 31 maggio, ogni mercoledì alle ore 21 sarà diffuso da Tef Channel (canale 12) e, dalle 22, su RTN Web Radio Tv, che produce il programma sostenuto tra gli altri dal Gal Trasimeno-Orvietano nell’ambito del “PSR per l’Umbria 2014-2022, Misura 19.3 “Umbria: Lasciati sorprendere!”.

Un format per esaltare il territorio attraverso le pietanze e i vini, sapientemente proposti da chef professionisti della zona e i piatti curiosamente cucinati da ospiti vip del tessuto artistico, culturale, giornalistico e istituzionale dell’Umbria.

“L’idea era quella di realizzare un prodotto televisivo di valore per mettere in evidenza, al grande pubblico, le peculiarità enogastronomiche della nostra meravigliosa Umbria e in particolare, in questa edizione, del bellissimo lago Trasimeno in modo da far raccontare ai partecipanti le proprie storie, dopo essersi spogliati dalle solite vesti professionali e istituzionali, mentre preparano piatti della tradizione e non solo”, ha detto il giornalista Marco Pareti che condurrà il programmi insieme alla cantante e presentatrice Annalisa Baldi. L’accattivante cliché, grazie al quale è già in cantiere una seconda edizione del programma che verrà dedicata a un’altra zona dell’Umbria ancora da svelare, prevede che in ognuna delle puntate registrate a Magione, uno chef professionista affianchi un ospite d’eccezione che durante la preparazione del piatto sarà intervistato insieme a due assaggiatori che degusteranno e giudicheranno le ricette preparate con i prodotti enogastronomici del Trasimeno, abbinate a delle eccellenze vinicole del territorio. Previsti anche intermezzi musicali, interpretati da Annalisa Baldi che non ha dubbi sul fatto che “è stato bello e divertente scrivere questo format e vederlo prendere forma. L’intento è quello di raccontare il territorio in modo diverso e più coinvolgente, ricreando dietro i fornelli quel focolare attorno al quale ci si riuniva e si parlava. Non solo ricette da guardare e gustare quindi, ma anche storie e curiosità sui prodotti e sulle realtà enogastronomiche e soprattutto racconti di vita e aneddoti dei personaggi ospiti”.

Gli chef

Gli chef sono stati scelti dall’URCU/Federazione italiana Cuochi della Provincia di Perugia, mentre a scegliere le cantine sono stati gli stessi cuochi. “Come URCU-FIC – ha spiegato Gianna Fanfano, intervenuta insieme ad Eraldo Ciarini e al presidente di AIS Umbria Pietro Marchi – siamo stati ben contenti di aver collaborato a questo progetto, segnalando ii nostri chef associati. La trasmissione è un modo intelligente e simpatico per valorizzare la grande professionalità di chi dimostra ogni giorno una grande preparazione tecnica e una competenza culinaria notevole”.

Vip in cucina

A cimentarsi nella preparazione delle varie ricette personaggi, tra gli altri, come l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Roberto Morroni; .il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico; quello di Orvieto, Roberta Tardani; il tenore Gianluca Terranova; il giudice Giuliano Mignini, la dirigente della Sovrintendenza per i Beni Storici ed Artistici, Vittoria Garibaldi; il regista Gian Luca Bianco; e il presidente e il direttore del Gal Trasimeno-Orvietano, rispettivamente Gionni Moscetti e Francesca Caproni. “Proprio come GAL – ha evidenziato quest’ultima – abbiamo sostenuto convintamente questo progetto mediatico, che ricalca perfettamente le finalità del nostro Ente, cioè la promozione del territorio e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Vedere chef professionisti che insieme a personaggi conosciuti preparano piatti della tradizione in abbinamento ai vini eccellenti dell’areale lacustre significa, e lo sottolineo con orgoglio, comunicare al grande pubblico alcuni dei fattori valoriali rappresentanti il comprensorio del Trasimeno”. E allora via con le pappardelle al sugo di fagiolina del Trasimeno e salsiccia, gli umbricelli al sugo di pesce, i pici all’aglione, i filetti di boccalone al radicchio e quelli di carpa regina con i pomodorini, il tegamaccio di anguilla con la fagiolina locale e tanto altro ancora.

“Tante bontà capaci di attrarre ulteriormente a livello turistico, grazie a questa trasmissione televisiva, il grande pubblico in vista di una stagione che si preannuncia scoppiettante”, hanno concluso all’unisono l’assessore Morroni e il consigliere regionale Eugenio Rondini a nome del massimo ente umbro. Un format di successo, insomma, che oltre alle dieci registrazioni già effettuate avrà anche un’appendice di rilievo con quella conclusiva in programma l’11 giugno prossimo in piazza a Piegaro in occasione della manifestazione “In cucina con tradizione”.