Oggi ad Assisi l'inaugurazione della mostra sui miracoli eucaristici realizzata da Carlo Acutis - Tuttoggi.info

In corso la quattro giorni di eventi organizzata dalla Fondazione Santuario della Spogliazione per celebrare la memoria liturgica del Beato Carlo Acutis. Oggi alle ore 16,30, nella Sala dei Vescovi al Santuario della Spogliazione, è in programma l’inaugurazione della mostra dei miracoli eucaristici, ideata e realizzata dal giovane Carlo Acutis, composta da un’ampia rassegna fotografica, con descrizioni storiche, che racconta alcuni dei principali miracoli eucaristici verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa.





La quattro giorni si è aperta ieri con una riflessione sul disagio giovanile e sulle loro speranze grazie al convegno “Frà(i) giovani, tra disagio e speranze” al quale sono intervenuti il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino; Laura Pizziconi, psicologa-psicoterapeuta; padre Mirko Mazzocato, responsabile del Servizio giovani dei frati minori di Umbria e Sardegna e don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera San Giustino di Roma, in prima linea a Roma contro lo spaccio e la criminalità. Tanti i partecipanti, tra cui i giovani studenti dell’Istituto alberghiero di Assisi.



“A questi giovani qui presenti vorrei dire che la droga è il più grande bluff, causa morti anche giovanissimi, e che invece Cristo – che ha testimoniato il valore degli abbracci e della misericordia – fa comprendere il valore della vita: non siete comprabili – l’appello di Coluccia – innamoratevi della libertà”. A tirare le fila dei lavori il vescovo Sorrentino, che ha incentrato il suo discorso sulle figure di Gesù, Francesco e Carlo: “La felicità – ha concluso il vescovo – passa attraverso la voglia di vita con Gesù, che ha bisogno di voi per rendere il mondo più felice”.



Sempre oggi alle 21 nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione ci sarà l’adorazione eucaristica “Tu sei la nostra speranza”, animata dagli studenti Ofm. Cap. Sabato 12 ottobre alle ore 11 la santa messa sarà celebrata da fr. Simone Calvarese, ministro provinciale della Provincia serafica dei Frati minori Cappuccini; alle ore 18 la santa messa della memoria liturgica del Beato sarà presieduta da monsignor Sorrentino. Sempre sabato 12 ottobre alle ore 21 nel Santuario della Spogliazione preghiera e musica con Martín Valverde, musicista molto apprezzato nei Paesi di lingua spagnola e devoto del giovane Beato (ingresso libero fino ad esaurimento posti).