Oddo – Castori, l’opposta rabbia dei due allenatori al termine della sfida salvezza

I punti salvezza in palio erano pesantissimi e gli allenatori Oddo e Castori, al termine del pari tra Spal e Perugia, recriminano, ciascuno con opposte motivazioni.

“Sul campo abbiamo vinto 2-1” dice in conferenza stampa Massimo Oddo, per il quale il fallo di mano di Moncini, che ha portato il Var a richiamare l’arbitro, non andava punito. “Dopo i primi minuti abbiamo preso il gioco in mano” ha detto ancora il tecnico della Spal, per il quale, a suo giudizio, la sua squadra meritava di più.

Di segno opposto le valutazioni di Castori: “Meritavamo di vincere, abbiamo fatto una grande partita. Loro hanno pareggiato su un episodio”. Ai microfoni di Umbria Tv, per “Il calcio in piazzetta”, il tecnico si scalda quando gli si chiede dello schieramento iniziale con una sola punta.

Il mister è comunque fiducioso per il finale di stagione: “I ragazzi sono demoralizzati per il risultato, ma se giochiamo così ci salviamo”.

Poi in sala stampa, di fronte “al pianto degli altri” ricorda gli episodi dubbi su Di Serio e Casasola, sui quali il Perugia ha da recriminare. Quindi si arrabbia con un giornalista romagnolo e dice: “In queste tre partite il Perugia venderà cara la pelle”.

