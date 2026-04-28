Oddi Baglioni "Costituire ufficio a Masaf per imprenditoria femminile" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La giornata di oggi si colloca nell’Anno Internazionale delle Donne Agricoltrici lanciato dalle Nazioni Unite. Le criticità” che le donne devono affrontare in questo settore “sono diverse da paese a paese. In tutto il mondo, l’accesso ai terreni molte volte privilegia la parte maschile, in Italia le nostre imprenditrici ci sono, lavorano molto bene, sono molto innovative, ma hanno bisogno di supporto come tutto il mondo agricolo, quindi credito d’imposta, ma soprattutto piattaforme di distribuzione e informatica”, fino ad arrivare al “tema dell’intelligenza artificiale, su cui assolutamente è necessario un nuovo tipo di formazione, perché quello che potrebbe essere un salto tecnologicamente avanzato, si potrebbe ritorcere contro a chi non è formato per affrontarlo”. Così la presidente di Confagricoltura Donna, Alessandra Oddi Baglioni, a margine dell’evento “L’Agricoltura è Donna. Leadership femminile per coltivare il futuro” a Roma. “La nostra richiesta alle istituzioni è quella di costituire un ufficio ad hoc presso il Ministero dell’Agricoltura per occuparsi dell’imprenditoria femminile. In passato c’era, poi sono successe tante cose e non c’è stato più”, ricorda. Per quanto riguarda l’accesso delle donne giovani al settore “c’è già stato un cambiamento: molte delle nostre socie sono giovani, istruite e tecnologicamente avanzate. Chiaramente tutto il settore soffre” della situazione geopolitica mondiale: “prima abbiamo avuto il Covid e poi le guerre, che danneggiano chi vuole intraprendere l’impresa. Ma non c’è più un divario” nell’accesso “tra donne o uomini. Il problema è soltanto di avere gli strumenti adeguati”, conclude.

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