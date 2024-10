OCP YOUNG CLINICS. Al via il percorso di alta formazione per giovani musicisti e musiciste a cura dell'Orchestra da Camera di Perugia - Tuttoggi.info

Garantire una formazione altamente professionalizzante a 40 giovani musicisti e musiciste under 25 che vivono o studiano in Umbria, grazie a un percorso condotto da docenti di chiara fama, in un contesto artistico – quello dell’Orchestra da Camera di Perugia – che si è posto da sempre come un primo approdo professionale per gli studenti più meritevoli del territorio: c’è tempo fino all’1 novembre per inviare la propria candidatura (via mail, scrivendo all’indirizzo orchestradacameradiperugia@gmail.com) per partecipare alla prima edizione dell’OCP YOUNG – CLINICS, progetto promosso dall’associazione culturale “Eunice” con il sostegno della Fondazione Perugia.

Gli studenti selezionati – sulla base dei risultati scolastici e di lettera motivazionale – avranno la possibilità di partecipare a due sessioni trimestrali di formazione (la prima si terrà a partire da novembre, la seconda nei primi mesi del 2025) di 80 ore l’una, che si articoleranno attraverso prove a sezione, prove orchestrali e momenti formativi teorico-pratici legati alle diverse competenze extra-.artistica richieste a chi si affaccia alla professione concertistica (contrattualistica, organizzazione, comunicazione).

Insieme alle prime parti dell’Orchestra da Camera di Perugia, i docenti ospiti delle due sessioni di formazione saranno Raffaele Mallozzi, per 40 anni prima viola dell’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia, Christian Schmitt, oboista e insegnante presso l’Hoschschule für Musik di Stoccarda e l’Académie Supérieure de Musique di Strasburgo, Stefano Ferrario, già primo violino dell’Orchestra Haydn di Bolzano e insegnante di violino presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e Marco Pierobon, direttore d’orchestra e trombettista, già al lavoro con importanti orchestre (Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra “Haydn” di Bolzano, Maggio Musicale Fiorentino) e titolare della cattedra di Tromba presso il Conservatorio di Bolzano.

Il progetto OCP YOUNG – CLINICS nasce dalla consapevolezza che manca in Umbria un percorso formativo “intermedio” che permetta ai giovani diplomati di inserirsi subito nel mondo del lavoro, ed è promosso in continuità con l’impegno decennale dell’associazione culturale “Eunice” che, attraverso la sua declinazione orchestrale, l’Orchestra da Camera di Perugia, propone percorsi di alta formazione e professionalizzazione per i giovani musicisti del territorio.

In questa direzione va la creazione di una vera e propria orchestra giovanile – la OCP YOUNG – che dal 2022 ad oggi è stata protagonista di una serie di concerti arrivati a conclusione di prove e sessioni di studio con musicisti di chiara fama e che è stata protagonista – con diverse formazioni – di un progetto che nel 2024 ha coinvolto gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia (OCP YOUNG FOR YOUNG, promosso con il sostegno di Adisu Umbria, e di cui è stata proposta un’edizione in primavera e ne sarà realizzata un’altra in inverno).