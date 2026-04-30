Occupazione femminile, Mattarella “Ancora consistente gap rispetto a media Ue" - Tuttoggi.info

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Occupazione femminile, Mattarella “Ancora consistente gap rispetto a media Ue”

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Occupazione femminile, Mattarella “Ancora consistente gap rispetto a media Ue”

Gio, 30/04/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – “L’occupazione femminile in Italia è anch’essa cresciuta negli ultimi anni, raggiungendo tassi che per noi costituiscono un primato: tuttavia resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea”. Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le celebrazioni per la Festa del Lavoro a Pontedera, dove ha visitato la sede della Piaggio. “Il divario di genere, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere, va colmato con un complesso di interventi e attenzioni – prosegue Mattarella – sui fattori strutturali e sui contesti territoriali, ma anche sulla qualità del lavoro e sui servizi per favorire la conciliazione con gli altri impegni di vita”.
(ITALPRESS).

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

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