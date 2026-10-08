Occhiuto "Se centrodestra si alleasse con Vannacci non riuscirebbe a governare" - Tuttoggi.info

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Occhiuto “Se centrodestra si alleasse con Vannacci non riuscirebbe a governare”

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Occhiuto “Se centrodestra si alleasse con Vannacci non riuscirebbe a governare”

Gio, 08/10/2026 - 23:02

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MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che sarebbe un grave errore da parte del centrodestra se includesse Vannacci. Vannacci non ha nulla a che fare con la storia del centrodestra che ha governato con stabilità in questi anni”. Così il vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, a margine della presentazione del suo libro a Milano. “In politica non sempre l’aritmetica funziona, Vannacci in coalizione significherebbe snaturare il centrodestra che invece aprendosi ai riformisti può davvero vincere e soprattutto governare – ha proseguito Occhiuto – . Se si alleasse con Vannacci qualcuno pensa che forse il centrodestra vincerebbe più facilmente, io penso che non riuscirebbe poi a governare”.

xm4/col5/mca3

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