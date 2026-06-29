Occhiuto "Forza Italia segua la lezione di Berlusconi e la attualizzi" - Tuttoggi.info

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Occhiuto “Forza Italia segua la lezione di Berlusconi e la attualizzi”

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Occhiuto “Forza Italia segua la lezione di Berlusconi e la attualizzi”

Lun, 29/06/2026 - 21:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Forza Italia è abituata ai miracoli, il primo lo fece Berlusconi quando la creò facendone il partito più innovativo della storia politica degli ultimi 50 anni. Un piccolo miracolo lo ha fatto anche Tajani, perché molti pensavano che Forza Italia scomparisse, invece Forza Italia è ancora viva, regge, al di là delle cronache giornalistiche che a volte la dipingono come un partito litigioso, certo, ha necessità di recuperare la lezione di Berlusconi e di attualizzarla, di pensare per esempio a scelte politiche in economia che siano delle bandiere, così come faceva Berlusconi”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di Forza Italia, a margine dell’incontro “Tornare a crescere.

xm4/tvi/mca2

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