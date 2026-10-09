Occhiuto "Con il voto a fine legislatura la destra populista si sgonfierà" - Tuttoggi.info

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Occhiuto “Con il voto a fine legislatura la destra populista si sgonfierà”

ItalPress

Occhiuto “Con il voto a fine legislatura la destra populista si sgonfierà”

Ven, 09/10/2026 - 23:02

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MILANO (ITALPRESS) – Il giorno delle elezioni “lo decide il capo dello Stato e dipende anche da quello che decideranno i segretari nazionali dei partiti del centrodestra. Io credo che se si andasse alla fine naturale della legislatura sarebbe molto meglio, perché avremmo la possibilità di utilizzare quest’ultimo anno per altre bandiere da spendere in campagna elettorale oltre al bollo auto. E soprattutto, se si va a fine legislatura, io sono convinto che anche la destra populista si sgonfierà perché in Italia è un fenomeno mediatico più che politico”. Lo ha detto il vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, a margine dell’evento “L’ottimismo della volontà” organizzato a Milano dal partito.

xh7/col5/azn

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