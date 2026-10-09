Occhiuto "Attualizzare la lezione di Berlusconi per riforme liberali" - Tuttoggi.info

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Occhiuto “Attualizzare la lezione di Berlusconi per riforme liberali”

ItalPress

Occhiuto “Attualizzare la lezione di Berlusconi per riforme liberali”

Ven, 09/10/2026 - 17:02

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MILANO (ITALPRESS) – “Quando Berlusconi creò Forza Italia la creò come una grande innovazione, un partito capace di attrarre, una creatura che i giovani vedevano come una novità. Quella lezione di Berlusconi deve essere attualizzata nell’interesse del centrodestra e di Meloni, perchè una coalizione troppo spostata a destra rischia di perdere i voti di chi vuole un Paese riformato, di chi vuole riforme liberali e di chi vuole che sui diritti civili ci sia meno timidezza. Io amo Forza Italia, quando cerco di offrire uno stimolo al partito è uno stimolo e non una critica, non metto in discussione il gruppo dirigente di cui anch’io faccio parte; ma chiediamoci se la Forza Italia di oggi è ancora innovativa, aperta e sexy per i giovani come quella di Berlusconi”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

gsl/sat

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