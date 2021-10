Obiettivo scuole sicure a Spoleto [Comunicazione Elettorale] - Tuttoggi

Deliberato alla fine di settembre un piano da più di 50 milioni di euro per le scuole di Spoleto, su un totale di 230 milioni previsti in Umbria

Ci siamo mossi in tempi rapidi, ci siamo impegnati ancor prima del 3 ottobre e dell’inizio di questa tornata elettorale per trovare subito soluzioni finanziarie straordinarie e richiedere un intervento speciale per porre rimedio al problema annoso della messa in sicurezza e dell’adeguamento strutturale delle nostre scuole.

Il dialogo propositivo avuto con gli esponenti istituzionali regionali di riferimento, oggi ha trovato un riscontro concreto.

Nel 2019 il MIUR aveva stanziato per la messa a norma delle scuole 120 milioni di euro, ma purtroppo di questi la precedente amministrazione non è stata in grado di intercettare neanche 1 euro.

Solo oggi il ripristino delle scuole sta finalmente per partire, grazie a un’ordinanza straordinaria, uno strumento speciale, questo, trovato grazie alla sinergia tra il Commissario Prefettizio Dott.ssa Tombesi, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma Legnini e la Regione Umbria.

È stato così possibile deliberare alla fine di settembre un piano da più di 50 milioni di euro destinati alle scuole di Spoleto, su un totale di 230 milioni previsti per gli interventi di tutti i plessi scolastici dell’Umbria.

Un risultato davvero importante per la nostra città, un primo passo per 11 scuole. Noi continueremo ad impegnarci fin da subito per trovare anche le risorse mancanti ed assicurare l’adeguamento strutturale di tutti gli edifici scolastici del nostro territorio. E lo faremo continuando ad interloquire fattivamente con la Regione, perché il collegamento diretto con la Regione si è rivelato fondamentale per attestare, su questa e altre tematiche, un’attenzione particolare riservata alla nostra città. [Comunicazione Elettorale]